Ще одне “золото” здобула легкоатлетка з Бережан Тетяна Когут на чемпіонаті України. Дівчина змагалася на дистанції 2000 метрів з перешкодами.

Чемпіонат проходив у Сумах. Як розповів тренер Володимир Дудів, Тетяна фінішувала з особистим рекордом. “Легкоатлетка з Тернопілля Тетяна Когут — знову чемпіонка України у бігу на 2000 метрів з перешкодами

Чергове «золото» здобула спортсменка у Командному чемпіонаті України з легкої атлетики у закритому приміщенні, який відбувся в Сумах. З особистим рекордом 6:48.36 сек. Тетяна здобула перемогу в бігу на дистанції 2000 м. з перешкодами, що дозволило їй залишити суперниць далеко позаду”.

Додамо, також на чемпіонаті вдало виступили тернопільські легкоатлети Денис Загалюк та Олександр Хома, які у стрибках у висоту посіли 4 та 5 місця. Спортсмени представляють ТНПУ ім Володимира Гнатюка.