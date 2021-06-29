Mac Pro – робоча станція, відома своєю продуманою конфігурацією й привабливим дизайном. За запевненням виробника пристрій подужає багато різних завдань. Перевірити, чи це так, можна, коли випробувати робочу станцію на практиці. Ми застосували спеціальні тести для перевірки її продуктивності.

Тести відеомонтажу

Почати потрібно з відеомонтажу – одного з основних професійних завдань. За результатами тесту ми помітили великий відрив Apple Mac Pro у процедурах стабілізації 4K. Ця модель впоралася із завданням у 4 рази швидше, ніж iMac 27″, у 5 разів, ніж iMac Pro стандартної конфігурації, й у 6 разів швидше за MacBook Pro 16″.

Були й цікаві моменти. Так, у фінальному рендерингу через Compressor нова модель показала себе трохи гірше за iMac Pro. Однак у Mac Pro є важливий плюс – пристрій дає змогу кодувати фінальний відеоролик, використовуючи одразу декілька кодеків.

Також під час тестування перевірялася плата Apple Afterburner. Встановлено, що вона робить швидше відтворення і декодування відеопотоків ProRes і ProRes RAW. Інакше кажучи, вона добре покаже себе, якщо у вашому проєкті застосовуються одразу кілька файлів ProRes із дозволом 4K і вище.

Плату варто вивчити докладніше, проте вже зрозуміло, що ситуації, за яких вона корисна, досить специфічні. Далеко не кожна відеостудія використовує файли ProRes на стадії відеомонтажу.

Бенчмарк Geekbench 5

Це один із найпоширеніших бенчмарків для перевірки продуктивності, яким і була протестована MacPro. Ця модель порівнювалася з MacBook Pro 16″. Відмінності в режимі роботи з 1 ядром були невеликими, тобто за продуктивністю на ядро ЦП пристрої майже однакові. Однак в режимі всіх ядер MacPro, у якого їх удвічі більше, легко випереджає ноутбук. Реальний відрив спостерігається в тестуванні, де виконуються обчислювальні операції за допомогою графічного чипа – MacPro показує себе краще за ноутбук у 4 рази.

Перевірка Civilization 6

Ця гра відмінно підходить для перевірки ігрової продуктивності. У головному меню є спеціальна опція Benchmark, яку ми використовували під час проведення тесту. Суть бенчмарка досить проста: показується сцена, а потім вимірюється кадрова частота. Тест дає 2 значення: середній час кадрового промальовування й час промальовування без урахування випадкових гальм. Обидва параметри вимірюються в мілісекундах, але ми конвертували їх у FPS. Середній час кадрового промальовування на різних пристроях був таким:

Mac Pro – 44,4;

iMac Pro – 22,7;

iMac 27 “– 27,2;

MacBook Pro 16″ – 40,4.

Час промальовування без урахування випадкових гальм:

Mac Pro – 21,9;

iMac Pro – 14,1;

iMac 27 “– 13,5;

MacBook Pro 16″ – 17,7.

Зрозуміло, бенчмарк працює у поточній роздільній здатності монітора, тому комп’ютери з кращою здатністю показують знижені результати. Mac Pro, підключений до Display Pro XDR 6K, хоч і в менш виграшному становищі, ніж інші тестовані моделі, але показує кращі результати – позначилося використання потужних відеокарт.

Нагрівання й шум

Основною перевагою моделі можна назвати майже повну безшумність роботи. Шуму охолоджувальної системи не чути навіть під час запуску вимогливих ігор і проведення тестів графічного чипа. Це по-справжньому безшумний пристрій попри кілька масивних вентиляторів, які постійно охолоджують апарат. Завдяки цьому в розглянутій моделі практично немає зовнішнього нагріву. Якщо за використання MacPro наблизити руку до корпусної частини, можна відчути потік нагрітого повітря. Однак сам корпус при цьому не нагрівається, і в цьому плані нова модель випереджає інші пристрої Apple.

Максимальна температура, зафіксована нами за допомогою програми TGPro, – 90 градусів під час фінального оброблення відео з роздільною здатністю 8K. Ніякого тротлінгу при цьому не помічено. Mac Pro, безумовно, унікальний пристрій за низкою ознак. Вартість робочої станції в цьому випадку тільки показує особливий статус, який дана модель має в серії комп’ютерів Apple. Варто зазначити, що технічні характеристики робочої станції повністю розкриваються лише в умовах великої відеостудії зі специфічними вимогами.