Терористи, заручники, вибухівка: тернопільські поліцейські опинилися у складній ситуації. ФОТО

12/12/2018 Розмір тексту:

Третій день виконують завдання по забезпеченню безпеки громадян тернопільські поліцейські на масштабних навчаннях підрозділів Нацполіції та МВС України, які проходять на базі учбового центру Національної академії внутрішніх справ. Це, зокрема, працівники роти поліції особливого призначення, роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції та управління превентивної діяльності.

Такі тактичні заняття – це відпрацювання реальних складних ситуацій, з якими доводиться стикатимя правоохоронцям. Зокрема – звільнення заручників, терористичні атаки, прибуття нарядів поліції на застосування зброї, вилучення вибухових пристроїв, повідомляють у поліції.

Також відпрацьовуватиметься алгоритм дій під час виконання спільних завдань з прикордонниками, Нацгвардією по забезпеченню безпеки.

До змагань залучено спецпідрозділи всіх Головних управлінь Нацполіції, зокрема – участь у змаганнях беруть – від рядового до генерала. Відтак до складу спецпідрозділів входять об’єднанні колективи з поліцейських спецполків різних напрямків, а також підрозділи патрульної поліції, які займаються тактичної роботою на вулиці.

На місці розгорнутий Центральний пункт управління, який здійснює координацію роботи чотирьох штабів. До складу штабів увійшли співробітники різних відомств. Вони моделюють ситуацію в он-лайн режимі та слідкують за ефективним та оперативним виконанням поставлених завдань.