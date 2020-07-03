Світ

Ще один доказ

Кажуть, все таємне рано чи пізно стає явним. Справа із збиттям у 2014 р. малазійського “Боїнга” МН17 особливо щільним мороком таємничості й не була оповита, адже відомо було, звідки взявся на Донбасі ЗРК “Бук” і хто запустив фатальну для 283 пасажирів і 15 членів екіпажу ракету. Попри це, російська сторона продовжує заперечувати очевидне, серед якого – безпосередню власну причетність до трагедії. Однак днями прокуратура Нідерландів під час судових слухань представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий саме конкретною установкою “Бук”. Запис свідчить, що проросійські сепаратисти думали, що збили український винищувач. Прокурори нагадали, що ніяких інших літаків, крім MH17, тоді ніхто не збивав, а в уламках “Боїнга” і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети “Бук”. Телефонні розмови на сьогоднішній день є найбільш конкретними доказами у справі MH17 щодо трьох російських і одного українського підозрюваних.

“Веселий” вірус

Абревіатура ШВЛ, яка увійшла в широкий вжиток із всесвітнім наступом COVID-19, начебто мала б свідчити, що підступна й пролазлива болячка найперше шкодить легеням людини. Втім, американські вчені встановили, що вірус також приділяє достатньо “уваги” й іншим органам, викликаючи в деяких випадках катастрофічні ураження. Виявилося, що він впливає на підшлункову залозу, серце, печінку, мозок, нирки. Цього переліку, напевно, цілком достатньо, щоб скоригувати настрій світової спільноти в бік його суттєвого погіршення, але, як виявилося, це ще не межа можливостей клятого інфекційного агента. Вчені також відзначають, що коронавірус може призвести до порушення згортання крові і, як наслідок, стати причиною інсульту. Він також може викликати сильне запалення, що вражає системи багатьох органів, і цілий ряд неврологічних ускладнень: від головного болю, запаморочення і втрати смаку чи запаху до судом і сплутаності свідомості. Словом, весело…

Україна

Найбільша проблема

Ніби й давно відома ця наша болячка, і кожна нова владна команда урочисто обіцяє зробити все, щоб вилікувати її, виголошує при цьому грізні промови і так само грізно потрясає кулаками, але віз, як мовиться, і нині там. На думку відомого політолога Вадима Карасьова, найбільшою нашою проблемою була і залишається корупція. Це – гниль, яка нещадно руйнує Україну, її державні інституції, бізнесову сферу. Якщо ми не здолаємо це зло, то ніколи не станемо нормальною нацією. А це, на думку В.Карасьова, загрожує тим, що на міжнародній з нами ніхто не буде рахуватися і приймати нас за рівноправних партнерів. Саме на цьому давно слід було зосередити увагу. Лозунги на кшталт “Армія, мова, віра”, за словами політолога, це прикладні поняття. Якщо ми загрузли “по самі вуха” в корупції, то, загалом, однаково, якою мовою при цьому розмовляємо: українською, російською, двома відразу чи й трьома…

“Посадки” попереду?

Чого чекає країна від кожного нового Генпрокурора? Правильно – “посадок”. Причому, не лише секретарів сільрад і чиновників земельних управлінь, а й топ-корупціонерів. Он уже й літо в розпалі, а їх усе нема й нема… Втім, це здається рядовим громадянам. Генеральний прокурор (чи прокурорка?) Ірина Венедиктова у своєму відеозверненні з нагоди 100 днів перебування на посаді заявила, що за час її перебування на посаді були визнані винними і засуджені до обмеження або позбавлення волі 4400 зловмисників (де ж їх тримають? Може, вже новий ГУЛАГ створюється?). Серед них 28 тих, які вчинили корупційні злочини, сім – кримінальні злочини, що заподіяли шкоду в особливо великих розмірах, і 40 учасників організованих груп та злочинних організацій. “Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду”, – пообіцяла І. Венедиктова. Цікаво: попереду – це он там, на обрії? Як колись комунізм?

Ескапада недавнього апатрида

Напевно, сама природа Міхеїла Саакашвілі штовхає його на те, щоб своїми висловлюваннями чи вчинками періодично збурювати середовище навколо себе. Уявити його за роботою з документами в кабінеті навряд чи можливо. Після призначення на доволі загадковий пост глави виконкому національної ради реформ країна недовго чекала на нову ескападу свого Головного Реформатора. В ефірі одного з телеканалів ще недавній апатрид (особа без громадянства) заявив, що “в Україні немає держави, а є чиновники, котрі діють від імені держави, якої не існує”. За словами батоні Саакашвілі, держава – “це те, що для всіх, що забезпечує справедливість для всіх, що захищає всіх”. В Україні ж, на його думку, такої держави немає. Замість цього існує “купа чиновників”, у кожного з яких є начальник. Також М.Саакашвілі заявив, що Україна може розпастися, якщо керівництво країни не проведе швидкі реформи. Сміливо. Після цього, може, й недовго чекати на нову біганину дахами і повторне видворення за межі країни?

Тернопілля

“Китайське” попередження

Коли на пошті люди замість замовлених через інтернет товарів бачать брутально роздерті посилки, це в них, зрозуміло, викликає доволі сильне душевне хвилювання. Щоб вберегти співгромадян від таких потрясінь, м’якосерда працівниця одного з поштових відділень акуратно заклеювала посилки – попередньо звільнивши їх від вмісту, переважно мобільних телефонів. Спритницю викрили співробітники карного розшуку Тернополя. Правоохоронці також вельми вчасно нагодилися в лісовий масив й встигли витягнути з зашморгу живим молодого чоловіка, який вирішив звести рахунки з власним життям. Краяни, яких затопила повінь, до таких крайнощів, на щастя, не доходять – вони нині зайняті ліквідацією наслідків наступу великої води. При цьому, доводилося чути, однакову компенсацію вимагають і ті, чиї будинки повністю затопило, і ті, на чиї подвір’я вода лише “ступила”. Тим часом на масовій вечірці в нічному клубі міста, згідно з висновком поліції, були порушені всі карантинні норми, які лише можна було порушити. Як наслідок – справжнє “китайське попередження”: ще одне порушення – і (о, жах!) постане питання про закриття закладу.

Ігор Дуда