На Тернопільщині терориста «ЛНР» заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Під прізвиськом «заточка» він неодноразово брав участь у бойових діях із ЗС України.

Тернопільський міськрайонний суд заочно засудив мешканця Донеччини за участь у терористичній організації. Процесуальне керівництво та публічне обвинувачення підтримувала прокуратура Тернопільської області, повідомляють у прес-службі відомства.

Слідством встановлено, що у 2014 році чоловік добровільно вступив до військового формування «Призрак» терористичної організації «ЛНР», за участь у якому був нагороджений колишнім командиром Мозговим О.Б. відзнакою терористів «За оборону Славянска». Після ліквідації Мозгового О.Б. мешканець Слов’янська продовжив службу у терористичній групі «Брянка СССР», де у період з травня 2015 року по травень 2017 року перебував на посаді «заступника командира 1 механізованої роти».

Як один з лідерів терористичної групи, під прізвиськом «Заточка», здійснював організацію та керівництво іншими членами даної групи, які мали у своєму розпорядженні вогнепальну зброю, ручні протитанкові гранатомети (РПГ), станкові протитанкові гранатомети (СПГ), а відтак чинили збройний спротив та вели бойові дії проти військовослужбовців Збройних Сил України і працівників правоохоронних органів, зокрема, на опорному пункті бойовиків з умовною назвою «Крест», розташованому на околиці міста Первомайська Луганської області.

Завдяки чіткій позиції публічного обвинувачення, суд визнав мешканця міста Слов’янська Донецької області винуватими в інкримінованому йому злочині, однак, у зв’язку з тим, що злочинець перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його засуджено заочно до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.