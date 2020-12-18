17 грудня 2020 року у Тернополі презентували онлайн-проєкт «Донейт на апгрейт», який дозволяє будь-кому у зручному форматі аналізувати благодійні внески, які отримують навчальні заклади міста.

Проєкт створено за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Тернопільської міської ради у межах проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS». В його основі – відкриті дані Про благодійні внески закладів освіти, дані про плани закупівель, оприлюднені через Prozorro, та про транзакції закладів освіти міста з Єдиного вебпорталу використання публічних коштів.

«Освітні навчальні заклади фінансуються за рахунок державної субвенції і за кошти місцевого бюджету. Дошкільні заклади – виключно за кошти місцевого бюджету. У всіх закладах капітальні та поточні видатки, як правило, фінансуються з місцевого бюджету. Також з міського бюджету з 2016 року на поточні видатки в розрахунку на 1 учня обов’язково виділяються кошти по 100 грн. Попри значне фінансування з місцевого бюджету, при школах також створені благодійні фонди, на які поступають кошти меценатів та благодійників, – розповідає начальниця відділу управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. – Для того, щоб врегулювати поточні видатки і фінансово-господарську діяльність, на сайтах шкіл щороку обов’язково публікуються звіти керівників про надходження коштів з місцевого бюджету, державних коштів і всіх благодійних рахунків».

Як розповідають представники проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS», метою створення проекту «Донет на апгрейт» є допомога навчальним закладам краще зрозуміти, як вони розпоряджаються благодійними внесками, а меценатам та батькам – аналізувати, на що і як витрачають ці кошти.

«Цього разу ми працюємо з Тернополем, адже це – одне з найкращих міст у сфері відкритих даних. Сьогодні ми точно можемо сказати, що Тернопіль є лідером на національному порталі відкритих даних і дані Тернополя завантажуються частіше, порівняно із іншими містами. Саме ваше місто показує прогрес і надихає інші міста створювати та працювати так само ефективно та прозоро, – розповідає керівниця напряму відкритих даних USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» Катерина Оніліогву. – Відкриті дані є найкращим інструментом для моніторингу і цього разу ми говоримо про моніторинг благодійних внесків – саме це є прозорістю і підзвітністю. Цим проєктом ми хочемо показати, що інші міста теж можуть аналізувати благодійні внески і робити так, щоб ці кошти були максимально зрозумілими для громадян».

Консультант з впровадження політики відкритих даних, аналітик Агенції журналістики даних TEXTY Денис Губашов розповів, що Тернопіль – перше місто, яке якісно оприлюднило дані про благодійні внески.

«Наш проєкт складається з низки графіків про благодійні внески закладів освіти, які оприлюднили на Єдиному державному порталі відкритих даних, Prozorro та порталі використання публічних коштів і кожен бажаючий може ознайомитися із цими даними у зручному формату», – зазначив Денис Губашов.

Ознайомитися з проєктом «Донейт на апгрейд» можна за лінком: https://texty.org.ua/d/2020/ternopil_edmoney/.