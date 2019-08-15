Більше 20 мільйонів гривень необхідно Тернополю для придбання житла дітям-сиротам.

Цю суму за спеціальною формулою розрахувала відповідна комісія, яка була створена за розпорядженням міського голови. А кошти на купівлю квартир мають виділити з держбюджету. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 14 серпня.

– Прийнята постанова Кабміну, яка передбачає будівництво дитячих будинків сімейного типу, а також придбання житла для дітей-сиріт, – розповів Володимир Сулима, начальник управління соціальної політики. – Для цього будуть виділятися кошти з держбюджету. Дана постанова передбачає утворення відповідної комісії. Комісія мала провести розрахунок і подати пропозиції на виділення коштів для будівництва будинків і придбання квартир для дітей-сиріт. Комісія, розпорядженням міського голови, була утворена, провела засідання, був проведений розрахунок, він передбачений відповідною формулою, згідно постанови Кабміну. Визначена потреба в коштах для нашого міста для придбання квартир для дітей-сиріт в сумі 20 мільйонів 659 тисяч гривень. У нас на сьогодні перебуває на квартирному обліку 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дане рішення і Протокол засідання комісії управління соціальної політики подало до департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Заступник міського голови Леонід Бицюра зазначив, що невідомо скільки коштів виділять Тернополю, але подали загальну потребу.

Міський голова Сергій Надал уточнив, що придбання квартир передбачене тільки для дітей-сиріт віком від 18 до 23 років.

У лютому цього року шестеро дітей-сиріт – три хлопці та три дівчини – вперше отримали дві трикімнатні квартири, які придбали за державні кошти, виділені у 2018 році. За кошти з міського бюджету, у цих помешканнях зробили ремонти, встановили сантехніку та придбали меблі. Діти проживатимуть у цих квартирах до досягнення ними 23 років.

Ольга Трач

Фото із сайту Тернопільської міської ради