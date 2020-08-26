Ветерану російсько-української війни, депутату Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Мар’яну Козбуру вручили орден святого Архістратига Михаїла ІІ ступеня за заслуги перед Православною Церквою України.

Мар’ян Козбур рік воював у складі добровольчого бальйону «Карпатська Січ» на околицях Донецького аеропорту. Згодом ще два роки на офіцерській посаді в 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр» в гарячих точках ООС. Після звільнення з лав ЗСУ разом з іншими ветеранами агітував українців переходити з Московської церкви в Єдину Помісну Православну Церкву України, захищав селян від погроз московських попів.

– Я був приємно здивований коли почув, що мене нагороджуватимуть цим орденом. Думаю, це за мою чималу службу на сході України у складі Збройних сил, а також за поширення ідей української церкви, оборону українців від тиску московського патріархату, захист української мови, – зазначив Мар’ян Козбур.

Нагородження відбулося під час вшанування пам’яті 48 загиблих воїнів УПА в урочищі Зімно на Збаражчині.

– Ми повинні пам’ятати, що цей чин, який вони здійснили, їхня боротьба та смерть є нашою пам’яттю. Вона нагадує, що ми не маємо права на поразку. Ми гідно протистояли ворогу на сході України. Хтось зараз продовжує боротьбу, а хтось бореться з російською агентурою тут, в мирній частині нашої держави, – додав Мар’ян Козбур.

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