Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Михайла Н. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 9 вересня 2019 р., яким чоловіка визнано винним за ч.1 ст. 121 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі, а також стягнуто на користь потерпілого 100 тис. гривень моральної шкоди.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Як встановлено місцевим судом, 25 квітня 2018 року приблизно о 1 год. 30 хв. обвинувачений у різкій формі зробив зауваження 21-річному потерпілому Руслану У. та двом його знайомим, які сиділи на лавці під вікнами їхньої квартири, голосно розмовляли та слухали музику. Відтак між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого 35-річний неодноразово судимий за тяжкі злочини обвинувачений дістав свою пневматичну гвинтівку “Crosman MTR77NP” калібру 4,5 мм і з балкону здійснив прицільний постріл в область грудей потерпілому, який знаходився приблизно за 5 м від будинку. Внаслідок цього Руслан У. отримав проникаюче кульове поранення грудей, що належить до тяжких тілесних ушкоджень. Після цього обвинувачений зайшов у квартиру, а потерпілий з допомогою знайомих дівчат на таксі поїхав до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, де йому терміново зробили операцію.

Такі дії обвинуваченого судом кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто, умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) та засуджено до 5 років позбавлення волі.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавленням волі.

Не погодившись із вироком суду, обвинувачений подав апеляційну скаргу та доповнення до неї просив звільнити від призначеного покарання і застосувати ст. 75 КК України, оскільки умислу заподіяти тяжкі наслідки не мав, лише хотів налякати компанію; став на шлях виправлення, має сім’ю та маленьку дитину, щиро розкаявся та вибачився перед потерпілим і повністю компенсував йому завдану моральну шкоду.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора та потерпілого, доводи обвинуваченого та його захисника, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що суд першої інстанції належним чином дослідив усі докази у справі, дав їм правильну оцінку та вірно кваліфікував дії Михайла Н. і виніс законне, обґрунтоване і мотивоване рішення, призначивши обвинуваченому покарання, що відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину та особі неодноразово засудженого. А тому апеляційну скаргу Михайла Н. слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.