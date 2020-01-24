Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний отримав звання «Найкращий спортсмен 2019 року» за версією Асоціації спортивних журналістів України.

Вже 18-й сезон поспіль члени Асоціації підбивають підсумки спортивного року та визначають топ-десятку найсильніших спортсменів України, найкращого тренера та команду, а також найкращих спортивних журналістів країни, найкращі ЗМІ і спортивні відділи. Усім номінантам вручаються почесні грамоти та пам’ятні призи, – повідомляє офіційний Інтернет-сайт Асоціації.

Цьогоріч церемонія нагородження конкурсу «Підсумки–2019» відбулась 23 січня в Будинку футболу під час проведення V з’їзду Асоціації спортивних журналістів України. Учасниками дійства, окрім медійників, стали також провідні українські атлети й тренери, ветерани спорту.

Оскільки цими днями Дмитро Підручний у складі збірної України бере участь у шостому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у словенській Поклюці, нагороду від імені спортсмена отримав президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Загалом, до топ-десятки найкращих атлетів України 2019 року, за версією Асоціації спортивних журналістів України, увійшли:

1. Дмитро Підручний – біатлон;

2. Дар’я Білодід – дзюдо;

3. Жан Беленюк – греко-римська боротьба;

4. Олег Верняєв – гімнастика;

5. Олександр Абраменко – фристайл;

6. Ярослава Магучіх – легка атлетика;

7. Ольга Харлан – фехтування;

8. Андрій Пятов – футбол;

9. Евеліна Світоліна – теніс;

10. Михайло Романчук – плавання;

«Краща команда року» – національна збірна України з футболу;

«Кращий тренер року» – Андрій Шевченко;

ЛАУРЕАТИ АСОЦІАЦІЇ СПОРТИВНИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

«Краще спортивне видання року» – журнал «Олімпійська арена»;

Вища нагорода АСЖУ – Приз імені Ігоря Засєди «За честь і достоїнство в спортивній журналістиці» – Микола Рубан (КАСЖУ), Юрій Бондар (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Олександр Хілюков (заступник головного редактора сайта АСЖУ);

«За вірність спортивній журналістиці» – Данило Вереітін (Донецька АСЖУ).