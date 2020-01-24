Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний отримав звання «Найкращий спортсмен 2019 року» за версією Асоціації спортивних журналістів України.
Вже 18-й сезон поспіль члени Асоціації підбивають підсумки спортивного року та визначають топ-десятку найсильніших спортсменів України, найкращого тренера та команду, а також найкращих спортивних журналістів країни, найкращі ЗМІ і спортивні відділи. Усім номінантам вручаються почесні грамоти та пам’ятні призи, – повідомляє офіційний Інтернет-сайт Асоціації.
Цьогоріч церемонія нагородження конкурсу «Підсумки–2019» відбулась 23 січня в Будинку футболу під час проведення V з’їзду Асоціації спортивних журналістів України. Учасниками дійства, окрім медійників, стали також провідні українські атлети й тренери, ветерани спорту.
Оскільки цими днями Дмитро Підручний у складі збірної України бере участь у шостому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у словенській Поклюці, нагороду від імені спортсмена отримав президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
Загалом, до топ-десятки найкращих атлетів України 2019 року, за версією Асоціації спортивних журналістів України, увійшли:
1. Дмитро Підручний – біатлон;
2. Дар’я Білодід – дзюдо;
3. Жан Беленюк – греко-римська боротьба;
4. Олег Верняєв – гімнастика;
5. Олександр Абраменко – фристайл;
6. Ярослава Магучіх – легка атлетика;
7. Ольга Харлан – фехтування;
8. Андрій Пятов – футбол;
9. Евеліна Світоліна – теніс;
10. Михайло Романчук – плавання;
«Краща команда року» – національна збірна України з футболу;
«Кращий тренер року» – Андрій Шевченко;
ЛАУРЕАТИ АСОЦІАЦІЇ СПОРТИВНИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
«Краще спортивне видання року» – журнал «Олімпійська арена»;
Вища нагорода АСЖУ – Приз імені Ігоря Засєди «За честь і достоїнство в спортивній журналістиці» – Микола Рубан (КАСЖУ), Юрій Бондар (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Олександр Хілюков (заступник головного редактора сайта АСЖУ);
«За вірність спортивній журналістиці» – Данило Вереітін (Донецька АСЖУ).