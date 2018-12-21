Тернополянина вигнали з дому і він заліз в чужу квартиру, аби погрітися

21/12/2018 Розмір тексту:

Сьогодні вночі близько 1 години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідома особа незаконно проникнула до чужого помешкання на одній з вулиць міста.

Поліцейські оперативно прибули на місце події. Надалі, зв’язавшись з заявником в телефонному режимі, останній повідомив, що зі слів сусідів, у його помешканні хтось перебуває, заявник наразі знаходиться за іншою адресою.