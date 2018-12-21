Тернополянина вигнали з дому і він заліз в чужу квартиру, аби погрітися

21/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні вночі близько 1 години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідома особа незаконно проникнула до чужого помешкання на одній з вулиць міста.

Поліцейські оперативно прибули на місце події. Надалі, зв’язавшись з заявником в телефонному режимі, останній повідомив, що зі слів сусідів, у його помешканні хтось перебуває, заявник наразі знаходиться за іншою адресою.

Під час обстеження прибудинкової території та будинку, інспектори виявили чоловіка 1981 р. н., який перебував всередині приміщення. Громадянин розповів, що його вигнали з дому і йому не було куди піти. Тому він, відкривши колодку на дверях, зайшов до чужого житла, аби погрітися.

Для встановлення всіх обставин справи поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,340 / 12.12m