У Тернопільському ставі знайшли тіло чоловіка.

Як повідомляє TV-4, потопельника помітили місцеві рибалки, а згодом викликали поліцію, медиків і рятувальників. Чоловік був одягнений у теплу куртку, штани і шкарпетки. Взуття на ньому не було.

Слідів насильницької смерті на тілі потопельника судово-медичні експерти не знайшли. Вони з’ясували, що знайдений у водоймі – раніше судимий тернополянин віком близько 40 років. Декілька місяців його розшукували родичі і друзі.

Правоохоронці розповідають, найімовірніше, зниклий впав у водойму і потонув.

Нагадаємо, місяць тому, на тому ж місці у Тернопільському ставі також знайшли бездиханне тіло 38-річного чоловіка.