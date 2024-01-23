До поліції із заявою про побиття звернувся 25-річний тернополянин. Він розповів, що на нього у будинку напали знайомі.

У ході перевірки працівники дізнання встановили, що до потерпілого в ніч з 21 на 22 січня у вхідні двері подзвонили. Він почув знайомі голоси, а тому відчинив. На порозі було троє сусідів у стані алкогольного сп’яніння.

“Гості” спочатку спровокували конфлікт, а далі почали бити господаря помешкання. Шум почула дівчина потерпілого й вийшла на шум. Коли пригрозила викликати поліцію, сусіди втекли.

Даний факт дізнавачі внесли до ЄРДР відповідно до статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Оперативники уже встановили причетних до нападу й з’ясовують їхнє місцеперебування.