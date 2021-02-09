Мешканець Тернополя Богдан Зазуляк потерпів від укусів безпритульних собак поблизу овочевого ринку.

Чоловік одразу звернувся до кількох лікарень Тернополя, там сказали, що вакцини від сказу немає і невідомо коли буде. Більше того, лікарі порекомендували пацієнту знайти собаку і дивитись за нею впродовж 14-ти днів. Якщо тварина помре, значить висока ймовірність, що в неї сказ. Втім, чоловік не здавався.

«Вертаюсь в лікарню на Шпитальній. Йду до лікаря, лікар каже, що це 3-тя лікарня не повинна була відправляти назад і хоче перенести відповідальність. Також додав: “Взагалі ми мали вас покласти в лікарню і наглядати за станом, а там, якщо що відправити в реанімацію”. Реанімація в даному випадку означає 100% смерть», – зазначає Богдан Зазуляк у Фейсбуці.

Потерпілий чоловік звернувся до головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги, втім той йому нічим зарадити не зміг.

«Цього персонажа звати Чайківський Ярослав Федорович, сказав, що я собі накручую, а від укусу нічого не буде, потрібно лише промити рану. А від вакцини побічного більше, ніж корисного. Ні собі, ні свому синові він би вакцину не робив. Вважаю, що за такі слова, як мінімум, повинна бути перевірка на профпридатність. Зав. відділення повторив стандартні слова, що вакцини нема, треба чекати, але дав пораду дзвонити в районні лікарні», – розповідає чоловік.

Богдан Зазуляк прописаний в Заліщицькому районі. На щастя, в місцевій лікарні наявна вакцина від сказу. Наразі чоловік уже зробив три щеплення, залишилось ще два.

Він зазначив, що ситуація з вакцинацією проти сказу в Тернополі жахлива і він готовий відстоювати свої права і права людей, які опинилися у схожій ситуації у суді.