Тернополянина обікрав чоловік, з яким він познайомився на вокзалі

Два кримінальних провадження розпочали працівники тернопільської поліції щодо мешканця Рівненської області. Він обікрав помешкання та привласнив автомобіль.

До працівників районного управління поліції звернувся місцевий житель. Він розповів, що його обікрали та заволоділи транспортним засобом.

Зі слів потерпілого, увечері 18 грудня, на залізничному вокзалі в Тернополі він познайомився з мешканцем сусідньої області. Чоловік запросив його до своєї квартири, разом випивали і господар дозволив гостю переночувати.

А вже вранці виявив, що новий знайомий непомітно покинув помешкання, прихопивши з собою не тільки цифровий фотоапарат, мобільний телефон та ноутбук, а й ключі від автомобіля.

Оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу зловмисника. Чуже майно привласнив 27-річний мешканець одного з сіл Дубенського району Рівненської області.

Відомості про події слідчі внесли до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини 1 статті 185 та частини 2 статті 289 ККУ.

Працівники поліції перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території області.