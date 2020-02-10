Гаманець з грошовими коштами та особистими документами викрала невідома особа.

З таким повідомленням до поліцейських Тернопільського відділу поліції звернувся місцевий мешканець.

Зі слів заявника, 9 лютого в приміщенні лікувального закладу він потерпів від рук невідомого. Потерпілий залишив на кріслі гаманець, чим й скористався зловмисник, який непомітно привласнив майно. Правоохоронці встановили, що протиправне вчинив пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні в медзакладі. У скоєному він зізнався.

За фактом крадіжки працівник поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 185 ККУ, повідомляють у поліції.