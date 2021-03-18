За порятунок молодших братів під час пожежі Дмитра Мудрого посмертно нагородять пластовою відзнакою «Бронзовий хрест за геройський чин».

У Львівському опіковому центрі помер 24-річний тернополянин Дмитро Мудрий, який отримав 80% опіків тіла. За героїчний порятунок молодших братів Дмитра посмертно нагородять пластовою відзнакою, повідомляє Zaxid.net. Друзі Дмитра з «Пласту» зможуть попрощатися з ним у Львові. Також для допомоги родині і збору коштів на лікування його батька, який перебуває у критичному стані в лікарні, у Львові організують благодійний концерт.

Нагадаємо, 11 березня у помешканні Мудрих у Тернополі стався вибух газу. Дмитро та батько, рятуючи менших дітей, отримали 80-90% опіки тіла. Чоловіків перевезли до Львова в опіковий центр, лікарі до останнього боролися за життя, та сьогодні вранці Дмитра не стало. Його мама повідомила, що син помер о 7 ранку.

Дмитро Мудрий був членом «Пласту»: був у новацтві, потім юнакував у гуртку «Фенікси» куреня №29 ім. Юрія Старосольського. Згодом очолював рій. Був членом куреня Ордену Хрестоносців.

«Був дуже творчим, навчався у Київському національному університеті культури і мистецтва. На пластових ватрах завжди грав на гітарі та драйвив постійною посмішкою. Захоплювався музикою, колись з друзями заснували гурт Random, де гарно проявляли себе на аматорській сцені. З дитинства батько поставив Дмитра на лижі і привив любов до гір. А ще Дмитро любив чай з різних країн, знався на різних сортах чаю. Дмитро був доброю, світлою людиною», — повідомили на сторінці «Пласту».

Попрощатися з Дмитром можна буде у п’ятницю близько обіду, точніший час та місце повідомлять пізніше.

Тарас Степанюк із центрального офісу «Пласту» розповів ZAXID.NET, що за порятунок своїх молодших братів під час пожежі Дмитра Мудрого нагородять посмертно пластовою відзнакою «Бронзовий хрест за геройський чин».

Також у пам’ять про Дмитра у Львові організують благодійний концерт-вечір пам’яті. Усі зібрані кошти перекажуть родині Мудрих.

«Нас зібралось більше 35 небайдужих музикантів, які готові організувати концерт, щоб допомогти фінансово. Ці концерти відбудуться в пам’ять Дімі і в підтримку його тата. 18 березня, у четвер, о 18:00 у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Зареєструватись на цю подію може дуже обмежена кількість людей», — написала музикантка Інна Федорій у Facebook.

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