Тернополянин Роман Задорожний звернувся в поліцію через продаж фальшивих COVID-сертифікатів. Чоловік розповідає, має справжній сертифікат, але вирішив придбати фальшивий задля експерименту. Каже, реклама з пропозицією висвітлювалася на його сторінках у соцмережах.

Роман Задорожний показує кореспондентам Суспільного COVID-сертифікат, який йому виготовили без введення вакцини. Чоловік розповідає, замовляв його перед мандрівкою до Туреччини:

“Спочатку мені відповів чат-бот з інформацією, скільки це буде вартувати. Пропонували і сертифікат – 2 500 гривень, і негативний тест ПЛР – 400 гривень. Коли я почав писати таке, що не розумів чат-бот, наприклад, думаю над цим, яка гарантія, чи все працює, тоді мені відповіла уже звичайна людина. Я нічим ніби не ризикую, дав свої дані, щоб вони трішки зайняли свій час. І позаймалися трохи дурницями, бо насправді мені його ж не потрібно”.

Посилка з підробленим документом прийшла через 6 днів з моменту замовлення, розповідає Роман:

“Коли я почув, що вже все відправлено, я повернувся з мандрівки із-за кордону. Прийшов на пошту і реально побачив накладну з оплатою про отриманий сертифікат з QR-кодом з переходом на не зовсім справжній сайт “Дії”.

Чоловік придбав сертифікат накладним платежем. Посилку, розповідає, він відправив назад:

“Найсмішніше, що я вписав іншу вакцину, то вони помилилися, зробили не ту. У відповідь прийшло, що ми без проблем беремо на себе ці витрати на пересилку, ми все змінимо і внесемо в базу, як має бути”.

Після цього чоловік вирішив написати заяву до поліції. Адвокат Віталій Скиба розповів про відповідальність за підробку COVID-сертифікатів:

“На даний час покарання передбачено частиною першою 358 статті – це 17 тисяч штрафу і обмеження волі на строк до 2 років. Якщо враховувати положення статті 12 КК України – це є проступком, навіть не злочином тяжкої тяжкості. Зараз обговорюється питання про посилення цієї відповідальності. Як бачимо, не тільки в Україні, а й за кордоном, такі речі існують, перш за все через те, що покарання є недостатньо соціалізованим, таким, щоби попереджав у майбутньому вчинення даних злочинів”.

Віталій Скиба каже, за підробку сертифікату вакцинації відповідає також людина, яка скористалася фальшивим документом. У цьому випадку правопорушнику загрожує штраф до 850 гривень або обмеження волі до двох років.

Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що фактів виявлення підроблених COVID-сертифікатів на Тернопільщині поки не фіксували. Прокоментувати цей випадок на камеру речник обіцяв завтра.