Тіло брата в калюжі крові виявив у власному помешканні житель Тернополя 15 лютого вранці. Про це він повідомив на лінію “102”.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт,є який оглядав тіло, констатував, що окрім поріза над бровою та розсічення на потилиці, інших тілесних ушкоджень нема. Голова, руки та ноги цілі.

Як з’ясувалося, потерпілий, 1977 року народження, впродовж тижня пиячив і як результат – ймовірно впав з висоти власного зросту і вдарився головою. Помер від значної втрати крові.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ (нещасний випадок).