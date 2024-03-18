Тернополянин знайшов у маршрутці банківську картку і зняв з неї всі гроші

Із заявою про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 54-річна місцева жителька.

Як розповіла потерпіла, під час проїзду у громадському транспорті вона втратила банківську картку. Невдовзі жінка отримала сповіщення на мобільний телефон про списання грошей з банківського рахунку.

Працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до злочину. Це – мешканець обласного центру 1980 року народження. Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За вчинене тернополянину загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.