Тернополянин знайшов на вулиці банківську картку і зняв з неї понад 79 тисяч гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала більше 79 тисяч гривень з її банківської картки.

Зі слів потерпілої, вона не помітила, як загубила свою картку, і дізналася про зняття коштів лише після отримання сповіщень з банку.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель Тернополя.

Фігурант знайшов на вулиці чужу банківську картку, скористався тим, що на ній був написаний пін-код і неодноразово знімав з неї гроші.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування.