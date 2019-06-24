32-річного раніше судимого мешканця обласного центру правоохоронці підозрюють у вчинені грабежу. Чоловік на очах у власника авто викрав з салону майно.

Як розповіли у поліції, кримінальний список у тернополянина вже чималий. Він викрадав майно та акумулятори із транспортних засобів. Майно чоловік ніс до ломбарду, або ж продавав на ринку. Обкрадав здебільшого вітчизняні автівки, які легко відчинити.

На черговій крадіжці злодія застав власник автівки. Він повернувся до машини у той момент, коли крадій вже витягував барсетку з салону. Однак зловмисник на очах у господаря витяг майно та втік. Автозлодія поліцейські розшукали та затримали.

Наразі доведено причетність підозрюваного до скоєння декількох крадіжок та грабежу. Суд брав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою.