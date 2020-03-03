Житель Теребовлянського району, повіривши аферистові втратив круглу суму. Із заявою про злочин краянин звернувся до працівників територіального підрозділу.

Як розповів потерпілий, в Інтернет мережі він знайшов оголошення про продаж паливних карток за вигідною ціною. Зв’язавшись з продавцем, чоловіки узгодили умови покупки. Через термінал краянин перерахував на рахунок афериста 20 000 гривень за 1000 літрів дизельного пального. Після успішної транзакції в зазначеному місці пройдисвіт мав передати потерпілому картки, але так й не приїхав. Чоловік намагався додзвонитися до продавця, але його телефон був вимкнутий. Заявник зрозумів, що його ошукали та звернувся за допомогою до правоохоронців. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наголошують: не варто довіряти невідомим. Пам’ятайте, дизпаливо можна придбати лише в офіційних офісах. Якщо ж ви потерпіли від рук пройдисвітів, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».