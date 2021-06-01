Тернополянин заховав у парку гранату і набої до автомата. ВІДЕО

У регіоні триває профілактичний етап з виявлення та вилучення зброї, боєприпасів та вибухівки. П’ять картонних пакунків із набоями до автомата, а також корпус до гранати РГД-5 разом із запалом в лісі села Біла знайшов житель Тернополя.

Небезпечну знахідку він приніс до обласного центру, переховав в парку відпочинку і повідомив про це до Тернопільського районного управління поліції.

150 набоїв та гранату правоохоронці передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Водночас правоохоронці нагадують, що відповідно до ч.3 ст. 263 ККУ громадяни, які самостійно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільнятимуться від кримінальної відповідальності.

Пам’ятайте, незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які трапляються як з дорослими, так і з дітьми.