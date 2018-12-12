Тернополянин загинув, потрапивши у відразу у дві ДТП. ВІДЕО

12/12/2018 0
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Чоловіка, який фотографував ДТП – на смерть збила машина. Менше, як за годину тернополянин потрапив у дві аварії.

Спочатку поблизу села Гаї Гречинські чоловік на автомобілі зіткнувся з іншим авто. І під час оформлення “Європротоколу”, п’ятдесяти семирічний чоловік вирішив сфотографувати усі матеріальні збитки внаслідок аварії. І у цю мить автомобіль “Опель” збив тернополянина, повідомляє TV-4.

Із численними травмами потерпілого доправили до лікарні. Але врятувати життя чоловіка не вдалося. Водій автомобіля OPEL, попередньо, тверезий. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Сам він розповідає: бачив дві автівки, які стояли на перехресті після ДТП. Чоловіка помітив в останній момент і уникнути зіткнення не встиг.

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