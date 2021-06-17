Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито 2 осіб, які виготовляли та збували «амфетамін» наркозалежним людям (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними досудового розслідування, організували виготовлення та збут наркотиків двоє жителів обласного центру, один із яких громадянин Російської Федерації. У тимчасово орендованих помешканнях вони облаштовували підпільні лабораторії, в яких із прекурсорів синтезували амфетамін. Виготовлений у такий спосіб «товар» учасники групи збували через власні зв’язки наркозалежним особам.

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників та у автомобілі, що використовувався у злочинній діяльності, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, а також лабораторне обладнання для синтезу психотропів.

Особи затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Спецоперація із викриття та припинення протиправної діяльності проводились оперативниками СБУ спільно з Національною поліцією. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.