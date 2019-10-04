Верховна Рада України проголосувала за новий склад Центральної виборчої комісії.

До складу нової комісії, зокрема, увійшов колишній тернополянин Андрій Гевко. Його кандидатуру запропонувала партія “Голос”.

Нагадаємо, Верховна Рада України 13 вересня ухвалила рішення щодо дострокового припинення повноважень Центральної виборчої комісії шляхом звільнення всіх членів комісії. Нових членів ЦВК призначили терміном на сім років. Вони склали присягу.

Андрій Гевко народився у 1981 році в Тернополі. Закінчив ТНТУ. “Засвітився” у тернопільській “Опорі”, після чого переїхав у столичний офіс громадської мережі. Тривалий час працював у Міністерстві освіти і науки, зокрема заступником міністра. Також був помічником народного депутатат Михайла Головка, завдяки лобізму якого отримав високу посаду у міністерстві.

Напередодні парламентських виборів 2019 року опинився у списку “Голосу” Вакарчука, за квотою якого і потрапив у ЦВК.

За роки проживання у Києві родина Гевків “обзавелася” в 2017 і 2018 роках двома столичними квартирами відповідно 79 і 41 кв.м. Про це свідчать відомості, внесені в електронну декларацію Андрія Гевка.