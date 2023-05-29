Тернополянин Павло Черниш йде тисячу кілометрів, щоб зібрати два мільйони гривень для ЗСУ.

24-річний історик команду зібрав в соцмережі. Під час проєкту “Іду за тебе” тисячу кілометрів долають троє людей. Це переселенка з Криму, IT-шниця Юлія Савченко, Вадим та Павло Черниш, повідомляє Суспільне.

Вирушили учасники проєкту 13 травня з Києва, йдуть до Ужгорода. Кожного дня проходять близько 20 кілометрів. Станом на сьогодні, 27 травня, пройшли 294 кілометри.

“Ідея виникла через те, що Павло хотів відпочити на природі. Я додала до походу користь для України, бо теперішній час це є важливо дуже. Обрали напрямок Київ – Ужгород, через те, що 1 000 кілометрів досить символічна та гарна цифра. Люди ходили в походи на невеликі відстані, а так щоб підкорити 1 000 кілометрів, то мало таких історій”, – каже учасниця проєкту Юлія Савченко.

Учасники проєкту збирають кошти на пікапи та амуніцію для ССО. Вартість однієї автівки складає 400-500 тисяч. Вже зібрали 9 тисяч гривень. Юлія Савченко знімає мандрівку та публікує в соцмережі.

“Ми ведемо блог, нас помітив один волонтер. Він запропонував безкоштовно віддати один пікап на ЗСУ. Лише ми оплатили перереєстрацію, зараз очікуємо, коли машина буде в Україні. Ми не медійні персони, нам треба допомога в поширенні інформації. Так ми зможемо зібрати більше коштів і дійти до цілі у 2 мільйони”, – говорить Юлія.

Ночують мандрівники в громадах, або в наметах.

“Найскладніше зараз в нашій команді – це дійти до згоди. Ми з Павлом дуже різні, нам іноді складно розумітися один з одним, але нас об’єднує лише цей похід та бажання допомогти тим, хто боронить нашу країну. Також складним для мене є сам шлях. Я маю зайву вагу і через це мені складно проходити навіть 15 км. Я стерла ноги майже до м’яса. Заходжу в ради сільські та міські, розповідаю про похід. Заходжу в школи, які є по дорозі. Роблю на великій перерві школярам інструктаж, як складати намет в поході, що є важливим в поході”, – розповіла Юлія.

Учасники проєкту планують пройти 1 000 кілометрів за два місяці.