Тернопільські ТОРівці виявили домашнього кривдника, який вирощував на балконі марихуану.

Днями, на спецлінію 102 звернулася громадянка, яка повідомила, що на вулиці Протасевича син ображає її та погрожує фізичною розправою.

Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою та виявили на місці 44-річного громадянина, який влаштував домашню сварку зі своєю матір’ю. Інспектори відібрали в літньої жінки заяву та склали на кривдника протокол за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї) КУпАП.

Окрім того, патрульні, поспілкувавшись із заявницею, дізналися, що чоловік вирощує на балконі, ймовірно, заборонені рослини. Інспектори оглянули приміщення та виявили рослини, ззовні схожі на марихуану.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.