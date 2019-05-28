Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи цинізмом інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 31-річному мешканцю обласного центру.

Як повідомляють у поліції, чоловік вирішив залякати колишню дружину небезпечним предметом.

Вранці, 27 травня, на лінію 102 зателефонувала місцева жителька та повідомила, що в багатоповерхівці на вулиці Симоненка на сходовій клітці вона виявила невідомий предмет, схожий на гранату.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Обстеживши сходову клітку, поліцейські встановили, що знахідка – це ручна димова граната РГД-55.

Зловмисником, що залишив боєприпас виявився колишній чоловік однієї з мешканок будинку. Він, через особисту неприязнь, у такий спосіб вирішив помститися жінці. Гранату причепив на дроті біля її дверей.

Хулігана поліцейські розшукали. За протиправні дії йому доведеться відповісти згідно статті 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці також встановлюють, де чоловік придбав заборонений предмет.