Днями нерозважливий 27-річний тернополянин вирішив вийти на озеро, щоб перевірити товщину льоду, та провалився в крижану воду.

На щастя, неподалік проходили громадяни, які не залишились осторонь та кинулись йому на допомогу. Дівчина викликала поліцію, а хлопець дістав потопальника з води, повідомляють у патрульній поліії Тернополя.

Поліцейські роти тактико-оперативного реагування прибули за вказаною адресою та допомогли рятувати громадянина. На місце також прибула бригада рятувальників та карета швидкої. Спільними зусиллями громадян та спецслужб чоловіка вдалося відігріти та направити до лікарні. На щастя, він обійшовся лише переохолодженням.