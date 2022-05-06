Цими днями у місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія) тривають XXIV літні Дефлімпійські ігри, на яких Національна дефлімпійська збірна України демонструє чудові результати та уже здобула перші перемоги.

Так, тернополянин, вихованець Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 імені Юрія Горайського Ілля Султанов став переможцем з плавання на дистанції 50 м в стилі «батерфляй», а також команда чоловіків, до складу якої входить Ілля, виборола золоту медаль в естафетному плаванні 4х100 м вільним стилем.

Вперше Ілля взяв участь у Відкритому чемпіонаті міста Львів з плавання серед спортсменів з інвалідністю у березні 2018 року, де показав високі результати у своїй нозології. Відтоді почав виступати на змаганнях серед здорових дітей та на змаганнях серед дітей із вадами слуху. Виконав нормативи Кандидата в майстри спорту України з плавання серед здорових спортсменів та Майстра спорту України з плавання серед спортсменів із вадами слуху завдяки своїй наполегливій роботі та роботі тренерів, займаючись плаванням у КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського.

Сьогодні Ілля Султанов входить до складу дефлімпійської збірної команди України та бере участь у чемпіонатах світу та Європи, а також демонструє високі результати на Дефлімпійській арені (2022 SUMMER DEAFLIMPICS SWIMMING): «золото» на дистанції 50 м батерфляй із результатом 25.08; золоту медаль у складі команди в естафетному плаванні серед чоловіків 4х100 м вільним стилем із результатом 3.25.16; «золото» на дистанції 100 м вільний стиль з результатом 52.46 та золоту медаль у складі чоловічої команди, яка брала участь в естафетному плаванні 4х100 м комплекс із результатом 3.54.47.

Вітаємо Іллю та його тренерів із високим досягненням! Бажаємо й надалі демонструвати силу, волю й перемогу на світовій арені та не зупинятись на досягнутих результатах!

Фото: Національний паралімпійський комітет України