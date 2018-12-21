Тернополянин виборов “срібло” на Кубку світу з біатлону. ВІДЕО
21/12/2018 0
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Національна паралімпійська збірна України тріумфально завершила змагання на Кубку світу-2018 з лижних перегонів та біатлону.
Спортсмени вибороли 30 медалей, ставши першими за загальною кількістю нагород і третіми у «золотому» рейтингу медалей.
Зокрема, 18-річний тернополянин Тарас Радь – паралімпійський чемпіон, майстер спорту України міжнародного класу на Миколая здобув своє третє срібло у цих змаганнях.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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