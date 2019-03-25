Вихованець ДЮСШ міста Тернополя Олег Дикий став призером Чемпіонату України з греко-римської боротьби. Юнак здобув бронзу.

Змагання проходили 22 – 23 березня у Кривому Розі (Дніпропетровська область). Серед учасників – хлопці 1999 – 2001 року народження з усіх регіонів України.

«Вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» міста Тернополя – ДИКИЙ Олег, став бронзовим призером Чемпіонату України серед юніорів. Хлопець – студент коледжу ТНЕУ. Вітаємо батьків спортсмена та тренерський склад: Телебан А.М., Лучанко В.В.», – повідомляє Федерація з греко-римської боротьби міста Тернополя.

Додамо, вихованці ДЮСШ міста Тернополя регулярно займають призові місця на змаганнях Всеукраїнського і міжнародного рівнів. Місцева школа з греко-римської боротьби вже виховала десятки чемпіонів.

Софія Романська