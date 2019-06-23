В Італії завершився Чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. На змаганнях міжнародного рівня Тернопільщину представляв вихованець ДЮСШ Володимир Войтович. Хлопець виборов для України бронзу.

Наш земляк випробовував сили у ваговій категорій 51 кілограм, змагання відбулися серед кадетів.

Як повідомили у Федерації з греко-римської боротьби міста Тернополя, «змагання тривали 17 – 19 червня у місті Фаенца в Італії. У ваговій категорії 51 кілограм вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» м. Тернополя Володимир Войтович виборов бронзову нагороду для України та міста Тернополя!!! Вітаємо батьків призера, адміністрацію та тренерський колектив КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» м.Тернополя. Тренерів кадетської збірної України».

Тренер хлопця Володимир Лучанко наголосив, що хлопець не лише талановитий, а й дуже наполегливий.

«На Чемпіонаті України Володимир показав дуже гарні результати. Позаду у нього ряд перемог. Участь у Чемпіонаті Європи – це надзвичайно відповідально».

Софія Романська