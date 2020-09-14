“Бронзу” здобув тернополянин Василь Васильківський на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який проходив в Ужгороді. Юнак виборов призове місце у ваговій категорії 63 кілограми.

Василь Васильківський — студент факультету економіки управління Західноукраїнського національного університету. Тривалий період він тренувався під керівництвом професійних викладачів у ДЮСШ з греко-римської боротьби. Як повідомили у школі, юнак — старанний, наполегливий і здібний.

“В Ужгороді завершився Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих U-23. Вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» м. Тернополя Василь Васильківський став бронзовим призером Чемпіонату України у ваговій категорії — 63 кг. Вітаємо батьків спортсмена та тренерський склад”.

Додамо, ДЮСШ з греко-римської боротьби виховала немало професійних спортсменів. Деякі з них здобули титули чемпіонів України та світу.

Софія Романська