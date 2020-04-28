За завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину понесе відповідальність мешканець обласного центру.

Чоловік хотів отримати страхівку на ремонт авто, натомість отримав проблеми з законом.

Повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом надійшло на лінію 102 від 31-річного тернополянина. Чоловік розповів, що зі стоянки зникла його іномарка. Автівку з механічними пошкодженнями поліцейські розшукали на одній з вулиць міста. Однак, як з’ясувалося згодом, радіти власнику від повернення транспорту довелося недовго. Бо ж як встановили поліцейські, викрадачем виявився він сам .

Чоловік сам пошкодив транспорт, а щоб отримати страхові виплати, вирішив вдатися до брехні. Тепер доведеться ремонтувати авто за власний кошт, ще й став фігурантом кримінального провадження згідно статті 383 Кримінального кодексу України.