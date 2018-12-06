Тернополянин вкрав “євробляху” і обміняв її на інший автомобіль

05/12/2018 Розмір тексту:

Аби відвести від себе підозру, зловмисник обміняв крадену іномарку на інше авто, проте це не допомогло уникнути відповідальності. Нині 31-річний тернополянин перебуває під вартою за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Повернувшись з-за кордону, житель Ходачкова Тернопільського району виявив відсутність у власному гаражі автівки марки Hyundai Santa Fe. Про крадіжку повідомив працівників місцевого відділення поліції.

Розслідуючи злочин, правоохоронці встановили, на час відсутності господаря у його помешканні жила подруга. Вона мала доступ і до автівки. Проте молоді люди посварилися і співжителька перевезла речі на оредовану квартиру. Допомагав їй у цьому знайомий, який згодом виявився причетним до незаконного заволодіння транспортним засобом.

З’ясувалося, під час перевезення речей дівчина випадково залишила в машині знайомого ключі від іномарки співжителя. Молодик вирішив не повертати загублене, а скористатися ним. Проникнувши на територію чужого господарства, 31-річний зловмисник зламав гаражні ролети і викрав автівку.

Машина була на номерах іноземної реєстрації, тож крадієві не склало проблем обміняти її на іншу, таким чином, замітаючи сліди своєї причетності до крадіжки. Проте злодійську схему змогли розкрити поліцейські.

Слідчі Тернопільського відділення поліції оголосили тернополянину підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 289 ККУ. В якості запобіжного заходу суд обрав зловмисникові тримання під вартою, повідомляють у поліції.