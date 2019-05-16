Десять тисяч гривень та вісімсот доларів віддав невідомим пенсіонер з Тернополя. Гроші чоловік передав за спасіння свого зятя. Потерпілий пригадує, що у третій ночі у квартирі пролунав телефонний дзвінок.

Як повідомляють у поліції, невідомий телефонував на стаціонарний номер. Пенсіонер підняв слухавку і почув, що його родич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Постраждав сам та серйозно травмував перехожого. Аби винуватця скоріше відпустили та не притягували до відповідальності, потрібно заплатити десять тисяч доларів.

– Я сказав, що таких грошей не маю і вони сказали дати стільки, скільки є. Я попросив дати синову трубку. І що характерно, голос був схожий.

Чоловік віддав усе, що мав. По гроші прийшла молода особа. Кошти пенсіонер збирав, аби облаштувати пам’ятник на могилі дружини.

– Я, як сказав, що маю гроші, то мені сказали, що під дверима стоїть хлопець і йому віддати все. Я в коридорі в конверті передав гроші. Він перерахував, а голову тримав низько.

Що віддав гроші аферистам пенсіонер зрозумів уже після того, як ще раз перетелефонував родичу.

– Зазвичай шахраї телефонують в нічний час, аби збити людей з пантелику і вночі легше обдурити. Шахраї тримають таких людей постійно на зв’язку. Аби не потрапити на гачок шахраїв, достатньо поставити одне запитання – попросити назвати ім’я та прізвище родича, – каже начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета. – Запитайтеся про місце народження, дату, якісь особливі риси зовнішності так званого потерпілого. Тоді шахрай, не витримавши вашого натиску, може просто зникнути зі зв’язку.

В жодному разі не панікуйте, зверніться до будь-кого з близьких за порадою або просто розкажіть про ситуацію, що сталася. Не поспішайте виконувати вказівки незнайомих вам людей і в жодному разі не перераховуйте грошей на вказані рахунки і не віддавайте їх при зустрічі. Про нічний дзвінок повідомте поліцію і пам’ятайте, що дармовий сир тільки у мишоловці.