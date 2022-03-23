Тернопільські патрульні допомогли чоловікові, який майже три дні пролежав завалений речами у власній квартирі.

Учора на спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що на вулиці Богуна проживає його дядько, який має проблеми зі здоров’ям та вже третій день не виходить на зв’язок.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою, де на них чекав заявник. Спільно поліцейські намагалися додзвонитися до літнього чоловіка, та попри чутний сигнал дзвінка на телефоні в приміщення, слухавку ніхто не підіймав. Тому поліцейські разом із заявником відчинили двері до будинку та виявили на підлозі громадянина, який на щастя був у свідомості, але через слабкість не міг рухатися.

На місце події також прибули рятувальники та медики. Спільними зусиллями чоловіка помістили до карети швидкої та направили до лікарні. За словами лікарів його життю нічого не загрожує.