Студент Західноукраїнського національного університету Володимир Войтович виборов призове місце у Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. У запеклій боротьбі він здобув бронзу.

Близько ста борців з різних регіонів України зібралося у Черкасах на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Володимир Войтович — наймолодший учасник, – повідомляє Федерація з греко-римської боротьби міста Тернополя. Втім, це йому не завадило проявитися як один із найсильніших спортсменів.

“У Черкасах завершився Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед дорослих, присвячений 150-річному ювілею з дня народження Івана Піддубного. У турнірі взяло участь понад сто борців зі всієї України. Вихованець КДЮСШ з греко-римської боротьби» Володимир Войтович став призером турніру. Також Володимир Войтович нагороджений як наймолодший учасник турніру”.

Додамо, Володимир Войтович — вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та обласної Школи вищої спортивної майстерності, студент ЗУНУ. Тренери спортсмена — заслужений тренер України Андрій Телебан, майстер спорту України Володимир Лучанко та Володимир Мончак.