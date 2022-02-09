Тернополянин Тарас Радь виступить на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх.

Наш земляк показав гідні результати на чемпіонатах світу, кубках Європи, світу і був обраний, щоб представляти Україну у таких видах спорту як лижні перегони та біатлон.

ХІІІ зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 4 березня до 13 березня 2022 року в місті Пекін — Китайська Народна Республіка. Згідно наказу Міністерства молоді та спорту України, Тарас Радь увійшов до складу національної збірної команди для участі у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022 року серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Як зазначили в оргкомітеті, гасло українських паралімпійців: «Ваша підтримка – наша перемога». «Девіз відображає здатність ігор долати глобальні виклики, як спільнота зі спільним майбутнім для людства. Девіз демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності та бачення Олімпійського руху і мету – досягнення єдності, миру і прогресу у всьому світі, а також бачення Паралімпійських ігор, особливо в створенні інклюзивного світу. Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ситуації з пандемією Covid-19».