Представник тернопільського «Інваспорту» Тарас Радь виборов «золото» у лижних перегонах на Кубку Європи в Фінляндії. Юнак виступав на дистанції 10 км.

Змагання проходили у фінському місті Вуокатті. У складі Національної паралімпійської збірної України із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору змагався відомий тернопільський спортсмен, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону Тарас Радь. Як розповів тренер спортсмена Віктор Федорчак, виступаючи у лижних перегонах на дистанції 10 км у класі LW 10-12 (сидячі), наш земляк виборов золоту нагороду.

«Тарас Радь є представником Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт», навчається на факультеті фізвиховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Юнак талановитий і надзвичайно наполегливий. Позаду у нього вже чимало перемог. Сподіваємося, що попереду також. Він – гордість і надія тернопільського інваспорту».