Завершальний етап Кубку світу з лижних перегонів та біатлону проходить в американському місті Мідвей з 1 до 8 березня 2023 року. У ньому беруть участь спортсмени з 18 країн світу. А команду України на цих змаганнях представляє 12 спортсменів.

До складу Національної паралімпійської збірної команди України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору у класі LW 10 – 12 (сидячі) входить тернополянин, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент магістратури факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, заслужений майстер спорту України біатлону Тарас Радь. У перший день змагань він приніс нашій команду першу медаль – срібну.

Як повідомляють в управління молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА, цю медаль паралімпієць здобув у лижних перегонах спринт класичним стилем. 2 березня за розкладом змагань – індивідуальна гонка вільним стилем на 5 кілометрів.

Тренує Тараса Радя заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.