Кримінальне провадження за фактом шахрайства відкрили працівники Тернопільського районного управління поліції вчиненого щодо жителя міста. Чоловік повірив додзвонювачам й як наслідок став жертвою афери.

Він розповів, що до нього зателефонував невідомий чоловік й представився співробітником мобільного телефонного зв’язку. Він повідомив потерпілому про певні технічні несправності й про те що його мобільний номер протягом декількох годин буде заблоковано. Він попросив чоловіка придбати новий стартовий пакет, аби він мав змогу в подальшому користуватися послугами зв’язку. Краянин без вагань придбав новий пакет. Окрім цього 30-річний заявник розповів правоохоронцям, що напередодні події до нього також телефонували представник фінансової установи. Додзвонювач попросив повідомити реквізити банківського рахунку, що він й зробив. Вже через декілька днів тернополянин зрозумів, що його ошукали, адже аферист оформив на нього кредит на суму 4 тисячі гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.