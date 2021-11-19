18 листопада Кабінет Міністрів України призначив державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України Юрія Лубковича.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті КМУ: «Призначити Лубковича Юрія Олеговича державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства».

Юрій Лубкович народився у м.Тернопіль, у 2011 роцi закінчив Тернопільський національний економічний університет за спецiальнiстю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Протягом 10 років займав посади державної служби. Має досвід роботи на керівних посадах в обласній державній адміністрації, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Апараті Верховної Ради України. Проходив спеціальні навчальні курси державних управлінців в Секретаріаті Уряду Канади та Наньянському Технологічному університеті Сінгапуру.

Вчора міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив нового державного секретаря колективу апарату МВС України.