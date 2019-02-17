Тернополянин став чемпіоном світу з біатлону!

17/02/2019 Розмір тексту:

Тернополянин Тарас Радь став чемпіоном світу з біатлону.

Як повідомив начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Віктор Мацикур, наш земляк виборов золото на дистанції 12,5 км.

Чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону проходить у Канаді.

“16 – 24 лютого 2019 р. м. Принс Джордж (Канада). Проходить чемпіонат Світу з лижних перегонів та біатлону. В складі Національної паралімпійської збірної команди України з зимових видів спорту серед спортсменів з ураженням опорно – рухового апарату та вадами зору.

Високий клас в біатлоні продемонстрував представник Тернопільського центру “Інваспорт” тернополянин паралімпійський чемпіон майстер спорту України міжнародного класу з біатлону та лижних перегонів.Студент факультету “фізичне виховання” Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Радь Тарас у класі LW 10 – 12 (сидячі). У біатлоні 12,5 км виборов золоту нагороду та став Чемпіоном Світу!!!

Готував спортсмена Заслужений працівник з фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Попереду ще старти з лижних перегонів та біатлону.

Побажаєм нашим паралімпійцям удачі!”