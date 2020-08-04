Будучи підозрюваним у вчиненні пограбування та крадіжки, 38-річний тернополянин попався під час спроби вчинити злодійство з підсобного приміщення у під’їзді багатоповерхового будинку.

До співробітників Тернопільського відділу поліції зателефонував житель обласного центру і повідомив, що зловив невідомого чоловіка, котрий намагався викрасти майно з його кладовки. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до замаху на злочин причетний раніше судимий 38-річний тернополянин, повідомляють у поліції.

До слова, зловмисник уже є фігурантом двох майнових злочинів – вчинив крадіжку велосипеда з під’їзду багатоповерхового будинку та відкрито викрав майно у жителя обласного центру.

Близько місяця тому поліцейські задокументували крадіжку двоколісника з під’їзду багатоповерхівки по вулиці Симоненка. Потерпілий оцінив втрачене майно у майже чотири тисячі гривень. Щоправда, поліцейські оперативно розшукали 38-річного крадія та вилучили речовий доказ, який згодом буде повернутий власникові.

Перебуваючи на волі, зловмисник і не думав виправлятися. Через декілька днів потрапив у поле зору поліцейських за вчинення пограбування: у нетверезого тернополянина лиходій забрав гаманець з банківською карткою та телефон. Допоки потерпілий наступного дня прийшов із заявою до поліції, грабіжник з допомогою інших спільників, – осіб яких правоохоронці встановлюють, встиг зняти з його банківської картки близько тридцяти тисяч гривень.

Наразі лиходієві інкримінують частину 1 статті 186, частину 1 статті 185 та частину 2 статті 15 частину 3 статті 185 ККУ. Оперативники перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.