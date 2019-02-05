Тернополянин сам перерахував аферистові майже 10 тисяч гривень

05/02/2019 Розмір тексту:

Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Заявник розповів, що повіривши додзвонювачу втратив більше 9200 гривень.

Тернополянин зазначив, що до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Чоловік повідомив, що власник електронного гаманця заборгував чималу суму на своєму кредитному рахунку. Аби не збільшувалася сума нарахувань йому необхідно в найкоротші строки переказати майже 10000 гривень на інший поточний рахунок, який йому зазначив шахрай.

За підказками афериста, тернополянин через термінал здійснив дві транзакції, спершу з одного рахунку перевів 6000 гривень, а потім і з іншого ще 3200 гривень. Чоловік зрозумів, що його ошукали коли зателефонував на гарячу лінію фінансової установи.

Як повідомили у поліції, за фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.