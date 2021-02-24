Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Тернополя, який обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту і збуті підробленої іноземної валюти.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської місцевої прокуратури

За версією слідства, тернополянин маючи на меті збагатитися внаслідок продажу підробленої іноземної валюти, на території однієї із автозаправних станцій, що у Тернопільському районі, у липні цього року збув 1000 підроблених доларів США.

Досудове розслідування завершено слідчими поліції, Тернопільською місцевою прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду.